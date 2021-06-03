شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الأهلى ينتهى من مؤجلاته فى الدورى 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة ، موعد انتهاء مؤجلات الأهلي في الدورى الممتاز وعددها 6 مباريات، وأوضح مسؤولو الجبلاية إن مؤجلات الأهلي وجميع المؤجلات تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.

وينتظر الأهلى 6 مباريات مؤجلة فى الدورى أمام فرق وادي دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وأسوان بخلاف انبى فى كأس مصر.

وحدد مسؤولو اللجنة التى تدير اتحاد الكرة 3 مواعيد لانتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الاجتماع مع الأندية ، حيث لم تتضح الصورة حول الموعد النهائى لانتهاء المسابقة.

الموعد الأول

اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الأندية على أن ينتهى الدورى 28 أغسطس المقبل، حال عدم تأهل المنتخب الأولمبى للدور الثانى فى أولمبياد طوكيو، وكذلك عدم تأهل النادى الأهلى لنهائى دورى الأبطال الأفريقى.

الموعد الثانى

انتهاء الدورى يوم 17 سبتمبر المقبل، حال وصول المنتخب الأولمبى للدور الثانى فى أولمبياد طوكيو.

الموعد الثالث

انتهاء الدورى يوم 30 سبتمبر حال تأهل المنتخب الأولمبى للأدوار النهائية فى أولمبياد طوكيو، وكذلك تأهل الأهلى لنهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وعلى صعيد مختلف، قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عودة جميع اللجان للعمل فى الجبلاية بعد قرار الحل الذى تم الإعلان عنه مؤخرا.

وشهدت الأيام الماضية عودة جميع اللجان للعمل بما فيها اللجنة الطبية بالجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، بينما ترفض الجبلاية عودة لجنة الانضباط أو إعادة تشكيلها، حيث تم إسناد صلاحياتها للجنة المسابقات.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلى أندية القسم الأول حضور الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية، وسيد بخيت رئيس قطاع المسابقات، ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.