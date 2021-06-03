شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. محمد رشوان يعيد التتويج الأولمبي لمصر بعد غياب 20 عاما عن الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مصر فى أولمبياد 1984 فى لوس أنجلوس بمشاركة البعثة المصرية والتى ضمت 114 لاعبا واحتلت وقتها البعثة المركز الـ33 فى ترتيب الدول المشاركة بعدما حصدت ميدالية واحدة وكانت فضية .

جاء تحقيق الميدالية بعد غياب 20 عاما حيث كان آخر دورة أولمبية تحقق خلالها مصر ميداليات أقيمت عام 1960 فى روما وتحقق خلالها ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية.

تحققت الميدالية عن طريق محمد رشوان بطل الجودو والذى كاد يحقق ميدالية ذهبية لولا أخلاقه التى أجبرته على الخسارة أمام منافسه اليابانى الذى تعرض للإصابة رافضا استغلال هذه الإصابة فى الفوز على لاعب اليابان، ليخسر المباراة ونال احترام العالم أجمع.