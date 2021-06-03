شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينقل ترحيب الرئيس السيسي للضيوف فى افتتاح كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفه مصر خلال الفترة من 3 الي 7 يونيو 2021.

رحّب صبحي للسادة رئيس الاتحاد الدولي للجمباز واعضاء الاتحاد الدولي في مصر، مضيفاً أن مصر ارض السلام ومهد الحضارات تفتح ذراعيها دائما لضيوفها الكرام.

ونقل صبحي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيبه الدائم بالسادة الحضور من جميع انحاء العالم ومختلف الدول.

واوضح صبحي خلال إفتتاح بطولة العالم للجمباز ، ان مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وانها تظل دايما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل علي نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.

مضيفاً أن نجاح مصر في استضافة الاحداث المختلفة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر لها العالم اجمع من فيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس هو ما ساعدنا علي نجاح جميع البطولات التي استضافتها مصر.

مشدداً علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا.

وفي الختام افتتح السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس العالم للجمباز الفني.