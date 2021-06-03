الامارات | شوبير يكشف عن قرار محمد صلاح بشأن سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن قرار محمد صلاح بشأن سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أحمد شوبير، أن لديه معلومات بشأن مستقبل مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري. وقال شوبير في تصريحات صحافية تولت نشرها وسائل إعلام مصرية، ومن ضمنها موقع "بوابة الأهرام"، إن نادي باريس سان جيرمان يرغب بشدة في ضم الدولي المصري محمد صلاح.

وأوضح: مفاوضات قوية من جانب باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح، إذ يرغب النادي في أن يكون الخط الهجومي مكوناً من الثلاثي صلاح ونيمار ومبابي. وأضاف: صلاح لديه حتى هذه اللحظة رغبة قوية في البقاء مع ليفربول الإنجليزي، ولم يحسم بعد خطواته المقبلة.



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