الامارات | رسالة من حمدان بن محمد إلى منتخب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من حمدان بن محمد إلى منتخب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رسالة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لمنتخب الإمارات قبل مواجهة ماليزيا اليوم الخميس في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ونشر سموه صورة للاعبي المنتخب معلقاً عليها: "فالكم الفوز"، إذ يبدأ "الأبيض" مرحلة الإياب من التصفيات بمواجهة مهمة أمام ماليزيا الساعة 8.45 مسا اليوم على ملعب نادي الوصل في زعبيل.

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