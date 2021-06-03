شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري يحرر محضر ضد منتحل صفة عدنان حلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن المستشار القانوني للنادي المصري، توجه صباح اليوم الخميس، إلى قسم المناخ في بورسيعيد وحرر محضر (1015. إداري قسم شرطه المناخ. لسنه٢٠٢١)، وكذلك محضر في للمعلومات والتكنولوجيا في مديرية أمن بورسعيد ضد إحدى الصفحات المنسوبة إلى زميله عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري، والذي تطوله باتهامات وصفها بالباطلة.



وقال هاشم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «صفحة مضروبه للزميل بمجلس إدارة النادي المصري م.عدنان حلبيه.. وبها اتهامات كاذبة تشكك في نزاهتي.. حدوته لم تحدث أساسا في بيع موجودات بالنادي عن طريقي ومعرفتي في نادي يخضع لقواعد ورقابه ماليه وأصول في عمليات البيع والشراء ولجان متخصصه في ذلك طبقا لقواعد المناقصات والمزايدات مش عزبه طارق هاشم.. وانا اساسا غير مشارك في هذا الأمر من هذا وهناك موظفين متخصصين في هذا الأمر هم اللذين يقومون بأعمال البيع والشراء عن طريق مزاد علني يعرض في الصحف الرسمية والموقع الرسمي للنادي المصري، ولكن ما كتب في الصفحة المزوره للزميل عدنان حلبية بمجلس الإدارة عار تماما من الصحة، ارجو من كاتب البوست التوجه إلى النيابة العامة ليقدم بلاغ رسمياً في إذا كان معه دليلاً لإدانتي الذي اتهمني بها لعن الله ل ظالم ومفتري وأما بخصوصي سأتخذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الموضوع».

