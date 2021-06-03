شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح كأس العالم للجمباز الفني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كأس العالم للجمباز الفني والتي تستضيفه مصر خلال الفترة من ٣ إلى ٧ يونيو ٢٠٢١.

رحب وزير الرياضة برئيس الاتحاد الدولي للجمباز وأعضاء الاتحاد الدولي في مصر، مضيفاً أن مصر أرض السلام ومهد الحضارات تفتح ذراعيها دائما لضيوفها الكرام.

ونقل صبحي تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وترحيبه الدائم بالسادة الحضور من جميع أنحاء العالم ومختلف الدول.

مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة والحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حريصة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات التي تضمن نجاح البطولة بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية.

وأوضح صبحي، أن مصر تعلم جيدا أهمية الرياضة وأنها تظل دايما من القوة الناعمة التي تجمع الشعوب وتعمل على نبذ التعصب والعنف وتقرب بين مختلف الشعوب.

مضيفاً أن نجاح مصر في استضافة الأحداث المختلفة خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر لها العالم أجمع من فيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس هو ما ساعدنا على نجاح جميع البطولات التي استضافتها مصر.

مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا.

وفي الختام افتتح السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس العالم للجمباز الفني.