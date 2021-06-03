شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة مصر للتأمين والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة الودية أمام مصر للتأمين التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: على لطفي. وخط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

وخط الوسط: حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى. وخط الهجوم: مروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم ١٩ يونيو الحالي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.