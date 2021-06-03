شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن حكام مباراتي الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن حكام مباراتي الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس 19 يونيو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في القاهرة 26 من الشهر ذاته.

وتقرر تعيين الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكما للقاء الأهلي والترجي في رادس 19 يونيو المقبل والزامبي جاني سيكازوي في غرفة الفار .

بينما تقرر تعيين الكاميروني اليوم ناينت حكماً لمباراة العودة على ملعب الأهلي We السلام 26 يونيو والمغربي رضوان جيد في غرفة الفار.

وتنقل قناة الأهلي بثا مباشرا لمباراة الأهلي والشرق للتأمين الودية والتى يلعبها النادي الأهلي استعداداً لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، وتقام المباراة على ملعب التتش وتنطلق المباراة الساعة الخامسة مساء .

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل مواجهة النادي الأهلي أمام إنبي في بطولة كأس مصر والتي كان مقررا إقامتها الجمعة.

ويخوض النادي الأهلي مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأولى في تونس يوم 19 من يونيو الحالي ومباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.