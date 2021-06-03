شكرا لقرائتكم خبر عن «أحداد» يرحل عن الزمالك نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على رحيل حميد أحداد نهاية الموسم الحالي.

وأبدى كارتيرون رغبته في استغلال المقعد الأجنبي لحميد أحداد، خصوصاً أنه ينوي قيد اثنين أجانب في قائمة الفريق الجديدة للموسم المقبل.

وأبلغ حميد أحداد مسؤولي الزمالك بتلقيه أكثر من عرض عربي، للانتقال إلى صفوف أي منهم بداية من الموسم المقبل.

ويعكف كارتيرون على إعداد تقرير مفصل عن احتياجاته للفريق للموسم المقبل والتقدم به للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب من أجل اتخاذ كافة الخطوات نحو تلبية احتياجات الفريق.