شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مدرب الرجاء تثير غضب الأهلي بسبب سعر رحيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فتحت لجنة التعاقدات بالأهلى ملف التعاقد مع سفيان رحيمى لاعب الرجاء المغربى لضمه بداية من الموسم الجديد وذلك بناء على طلب موسيمانى لضخ دماء جديدة لقائمة الفريق.

وتلقت إدارة الأهلى صدمة من تصريحات التونسي لسعد جردة المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، الذي كشف عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضم الجناح المغربي الدولي سفيان رحيمي.

وأكد المدير الفني للرجاء في تصريحات عبر إذاعة «إي إف إم» التونسية، أن قيمة رحيمي أكثر من خمسة ملايين دولار حيث يعتبر من أفضل لاعبي أفريقيا في الوقت الحالي، ما أغضب المسؤولين في الأهلى بداعى المبالغة في تقدير قيمة الصفقة، وكشف جردة خلال تصريحاته عن تلقي رحيمي عروضًا خارج القارة السمراء، قائلاً: «رحيمي تلقى عروضًا من ألمانيا وفرنسا من أجل التعاقد معه».

وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت في الأسابيع الأخيرة عن وجود رغبة من جانب الأهلي لضم سفيان رحيمي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون من الرجاء في الصيف الماضي.