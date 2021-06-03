شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرا عن لاعب وسط الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك حسم ملف اللاعبين الذي يرغب في عدم الإبقاء عليهم في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لرغبته في إعطاء فرصة للجميع لإثبات أحقيتهم بالتواجد في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون من أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، إعداد تقرير مفصل عن جميع اللاعبين المعارين، من أجل حسم موقفهم قبل نهاية الموسم، سواء بالموافقة على تمديد إعارتهم أو إعادة أي منهم للانضمام للفريق.

واختص كارتيرون بالتركيز على محمد حسن، لاعب الوسط والمعار للنادي الإسماعيلي، بعد لفت الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة.

واستقر كارتيرون على اعادة مصطفى فتحي إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد تألقه وظهوره بمستوى متميز مع سموحة.