شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير سيف الجزيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تأجيل حسم مصير التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لنهاية الموسم الجاري.

وتنتهي إعارة سيف الجزيري، مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويحق للنادي الأبيض تفعيل بند شرائه من نادي المقاولون العرب مقابل 12 مليون جنيه.

وقرر مسؤولو النادي الأبيض الانتظار لنهاية الموسم الجاري، لحسم القرار النهائي بشأن تفعيل شراء سيف الجزيري، من نادي المقاولون من عدمه، وذلك لمنح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، الوقت الكافي لتقييم مستوى اللاعب.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا ظهر بمستوى مميز في مباريات الزمالك الأخيرة، حيث لعب مع الفريق 13 مباراة في مسابقة الدوري أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع مثله.