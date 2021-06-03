شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرؤساء الوفود المشاركين في البطولة العربية للرماية بـ «مصر الأولمبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرماية زيارة تفقدية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لرؤساء الوفود العربية المشاركين في البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية.

وضمت الزيارة رؤساء بعثات دول «فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات».

عبر رؤساء الوفود العربية عن انبهارهم بالمستوى الحضاري للمدينة التي تعد أكبر مدينة رياضية أولمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، بتتوع إنشاءاتها ما بين استاد رياضي، وصالتين مغطاة، ومجمعات أوليمبية للسباحة، وأنشطة الفروسية المتكاملة والتنس والاسكواش، وميادين متنوعة للقوس والسهم والرماية التقليدية والإلكترونية والخرطوش، ومضمار لألعاب القوى، وملاعب متنوعة، ومستشفى طبي رياضي متكامل، وفندق لاستضافة الوفود الرياضية.

وأكدوا أن مصر تشهد خلال الآونة الراهنة العديد من المشروعات العملاقة في ضوء عجلة الإنتاج والتنمية التي تنتهجها البلاد بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشيدين بالتعاون المثمر بين مصر ومختلف الدول العربية في كافة المجالات ومنها قطاعى الشباب والرياضة.

وأعرب رؤساء الوفود العربية المشاركون في البطولة العربية للرماية عن سعادتهم بالتواجد بالقاهرة، مثنين على حسن الاستضافة والتنظيم للبطولة، وحرص الجميع على الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا حفاظاً سلامة وصحة جميع الوفود المشاركة.