شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض ودية ثانية قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، خوض الفريق ودية ثانية، الأسبوع المقبل، بعد خوض مباراة ودية، اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، لتحقيق عدة أهداف من المباراة الودية الثانية، من بينها الحفاظ على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على العائدين من الإصابة والتحضير لمواجهتي الترجي التونسي، خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مواجهة الفريق أمام إنبي في بطولة كأس مصر، والتي كان مقررًا إقامتها الجمعة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.