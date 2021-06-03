شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرماية يواصل تدريباته استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل اليوم الخميس، المنتخب الوطني الأول للرماية لأسلحة ضغط الهواء والتارجيت سبرينت والمسدس والبندقية تدريباته بالمركز الأوليمبي بالمعادى استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للرماية.

وتنظم مصر البطولة العربية للرماية، خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الحالي على ميادين نادي الصيد 6 أكتوبر، والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

حضر أمس الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح البطولة العربية للرماية، وذلك بحضور المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

ويشارك في البطولة العربية للرماية كل من فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات.