وست هام غير قلق من محاولة ايفرتون لضم مويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

أفادت تقارير صحفية أن نادي وست هام غير متخوف من أن المدرب دافيد مويس قد يغادر للعودة إلى إيفرتون بعد أن عاد كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد.



من جهته يفكر إيفرتون في خطوة لإغراء مويس بالعودة إلى غوديسون بارك أثناء بحثهم عن مدرب جديد.

أمضى مويس 11 عامًا في إيفرتون بين عامي 2002 و 2013، وقد فكر فيه رئيس إيفرتون بيل كينرايت بشدة.

لكن مويس اقترب من الاتفاق على صفقة جديدة مدتها ثلاث سنوات مع وست هام بعد أن قاد هامرز إلى الدوري الأوروبي ليحتل المركز السادس بأعلى حصيلة من النقاط في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز الموسم الماضي.