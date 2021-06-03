ارسنال يشكر ثنائي ريال مدريد بعد انتهاء فترة اعارتهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

وجه نادي أرسنال الانكليزي شكره للثنائي مارتن أوديغارد وداني ​سيبايوس​، وذلك بعد نهاية فترة إعارتهما من ريال مدريد الاسباني.



وحصل أرسنال على خدمات سيبايوس على سبيل الإعارة منذ صيف 2019 ولمدة موسمين، وبعد نهاية المدة تقرر استعادة اللاعب إلى سانتياغو برنابيو مرة أخرى.

في حين جاءت إعارة أوديغارد لمدة 6 أشهر فقط، حيث انضم للغانرز في الميركاتو الشتوي مطلع عام 2021 الجاري.

وبعد نهاية فترة اعارتهما، أعلن أرسنال رسميًا عودة الثنائي إلى ريال مدريد، وحرص على توجيه الشكر لهما بعد المجهود الذي بذلوه بقميص المدفعجية.