الكشف عن راتب انزاغي مع الانتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

أعلن نادي ​الانتر​ يوم الخميس عن التعاقد رسميا مع المدرب سميوني انزاغي، قادما من ​لاتسيو​.



وأشارت شبكة سبورت ميديا سيت إلى أن راتب انزاغي مع النيراتزوري سيكون 4 ملايين يورو، موقعا على عقد لمدّة سنتين.

ودرّب انزاغي لاتسيو من عام 2016 إلى العام 2021، محققا لقب كاس ايطاليا مرة وكاس السوبر مرتين، ووصل معه لاتسيو إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما.

وخلف انزاغي المدرب انتونيو كونتي الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع نادي توتنهام الانكليزي.