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كافاني ينتظر مولوده الرابع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كافاني ينتظر مولوده الرابع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

أكد مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون ​كافاني​ أنه سيصبح أباً للمرة الرابعة.

وكشفت جوسلين بورغاردت، شريكته البالغة من العمر 34 عامًا، أنها تتوقع صبيا وستطلق عليه اسم سيلفستر.

أكد لاعب كرة القدم وجوسلين، اللذان لديهما ابنة تُدعى إنديا بلغت الثانية من العمر الشهر الماضي، الأخبار السارة لمجلة كاراس الأوروغوايية خلال جلسة تصوير التقطت مؤخرًا في منزلهما في المملكة المتحدة.

وقالت عارضة الأزياء والراقصة جوسلين، التي ارتبطت لأول مرة بكافاني في عام 2014، إنها كانت على وشك الولادة في منتصف حزيران وكشفت: "نريد أن يولد ابننا في أوروغواي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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