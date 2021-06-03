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رومانو: توتنهام على اعتاب الكشف عن مدربه الجديد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

أكد الصحفي فابريزيو ​رومانو​ في شبكة سكاي، أن نادي ​توتنهام​ الإنكليزي يقترب من حسم تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو ​كونتي​.

كونتي رحل عن إنتر ميلانو نهاية الموسم الماضي، بعد التتويج ببطولة لأول مرة للنيراتزوري منذ 2010.

وارتبط كونتي بتولي قيادة توتنهام الموسم المقبل، بعدما قاد في الفترة من 2016 حتى 2018.

رومانو أكد أن الاتصالات المباشرة بين توتنهام ووكلاء كونتي متواصلة، وتتم مناقشة راتب كونتي الذي كان يحصل على 12 مليون يورو في الموسم مع النيراتزوري خلال الموسم الماضي.

وينتظر توتنهام رد فابيو باراتيتشي على عرض توليه منصب المدير الرياضي في النادي أيضًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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