رومانو: توتنهام على اعتاب الكشف عن مدربه الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

أكد الصحفي فابريزيو ​رومانو​ في شبكة سكاي، أن نادي ​توتنهام​ الإنكليزي يقترب من حسم تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو ​كونتي​.



كونتي رحل عن إنتر ميلانو نهاية الموسم الماضي، بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي لأول مرة للنيراتزوري منذ 2010.

وارتبط كونتي بتولي قيادة توتنهام الموسم المقبل، بعدما قاد تشيلسي في الفترة من 2016 حتى 2018.

رومانو أكد أن الاتصالات المباشرة بين توتنهام ووكلاء كونتي متواصلة، وتتم مناقشة راتب كونتي الذي كان يحصل على 12 مليون يورو في الموسم مع النيراتزوري خلال الموسم الماضي.

وينتظر توتنهام رد فابيو باراتيتشي على عرض توليه منصب المدير الرياضي في النادي أيضًا.