رومينيغه: لم يعد بامكاننا السيطرة على سوق الانتقالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة ​بايرن ميونيخ​ ​كارل هاينز رومينيغه​ إن الأندية الأوروبية قد أطعمت شيطانا يسمى سوق الانتقالات وإن الإصلاحات مطلوبة للحد من رواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء.



وفي حديث له، قال رومينيغه: "لقد أطعمنا شيطانا يسمى سوق الانتقالات، أخذنا السفينة منذ فترة طويلة إلى منطقة ضربها إعصار، ولم يعد بإمكاننا السيطرة عليها".

وأضاف: "الأندية في جنوب أوروبا تبعث بالفعل رسائل استغاثة، وهناك أيضا أندية ألمانية تعيش بالكاد يوما بيوم، ناهيك عن الأندية الأدنى".

وبعد ترك منصبه في الفريق البافاري، اكد رومينيغه انه يخطط لمواصلة العمل في مجال كرة القدم كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فقال: "أنا ممتن لكل ما قدمته كرة القدم لي وأريد رد لها جزءا من الجميل وتحمل مسؤوليتي كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".