فان دير فارت: فان دي بيك غير ملائم لمانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

رأى اللاعب السابق رافاييل فان دير فارت أن اللاعب دوني ​فان دي بيك​ أخطأ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وكان بوروسيا دورتموند وجهة أفضل له.



وقال فان دير فارت: "إنه يتناسب تمامًا مع نظام أياكس، لكنه لا يناسب مانشستر يونايتد. إذا لم يغادر أحد يونايتد هذا الصيف، فسيكون محظوظًا للانضمام إلى التشكيلة الأساسية".

وأضاف: "إنه أفضل من أن يجلس على مقاعد البدلاء لمدة موسمين. يحتاج أن يلعب بسرعة كبيرة. لا يزال صغيرا، لكن الوقت يمر بسرعة. ناد مثل بوروسيا دورتموند كان من الممكن أن يكون خطوة أفضل بالنسبة له. مانشستر يونايتد قد يكون خطوة بعيدة للغاية بالنسبة له".