رودري: بامكاننا الفوز باليورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

اكد لاعب نادي مانشستر سيتي الانكليزي ​رودريغو هيرنانديز​ "رودري" ان ​المنتخب الإسباني​ لديه فرصة للفوز ببطولة ​كأس الأمم الأوروبية 2020​.



وخلال تصريحات له، قال رودري: "يجب أن نكون مدركين للموقف، لقد تحدثت عن الأمر عدة مرات، بأننا جيل جديد ومثير، وندرك أننا لم نصل إلى الجولات النهائية في البطولات الأخيرة، لذلك لا أعتقد أننا مرشحون للفوز بالبطولة، لكن لدينا فريق قوي وبمقدورنا أن نقاتل".

واضاف: "أنا مقتنع بأنه يمكننا تحقيق ذلك من خلال التضحية والتضامن، ومعرفة أن الطريقة الوحيدة التي يجب أن نفوز بها هي اللعب الجماعي، إذا فزنا، فهذا سيرجع إلى لاعبي الفريق، الذين يشاركون والذين لا يشاركون".