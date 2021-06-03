اتلتيكو مدريد يبدأ مفاوضات تجديد عقد سيميوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

كشفت تقارير صحف إسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد بدأ التفاوض مع مدربه دييغو ​سيميوني​ لتجديد عقده مع الفريق حتى 2024.



سيميوني نجح في قيادة الروخي بلانكوس على التتويج بلقب ​الدوري الاسباني​ متفوقاً على عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب شبكة "كادينا كوبيه" الإسبانية، فان الاتلتي بدأ التفاوض مع سيميوني لتجديد عقده حتى 2024، الذي من المفترض أن ينتهي في الصيف المقبل 2022.

وأشارت التقارير إلى أن بطل الليغا لن يضع زيادة في راتب المدرب الأرجنتيني، لكنه سيعّدل مكافآت الفوز بالبطولات.