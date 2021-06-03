الزمالك يواجه خطر خصم النّقاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

بات نادي ​الزمالك​ المصري مهددا بخصم النقاط خلال الفترة المقبلة، على خلفية تأخر إدارة الأبيض في سداد مستحقات البرتغالي ​جايمي باتشيكو​ المدير الفني السابق، والتي تبلغ قيمتها 408 آلاف دولارو تشمل راتب شهرين، بالإضافة للشرط الجزائي الموجود في عقده مع الأبيض.



وتنص المادة رقم 12 مكرر على أن أي ناد يؤخر مدفوعات مستحقة لأكثر من 30 يوما دون سند تعاقدي، يتعرض للعقوبات، وتتنوع العقوبات بين التحذير والتوبيخ والغرامة المالية وخصم نقاط من الدوري 3 أو 6 نقاط، وقد تصل العقوبة إلى المنع من ضم صفقات لفترة أو فترتي انتقالات.