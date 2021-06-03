مدافع يوفنتوس يرغب في الرحيل وسط اهتمام اندية البريمييرليغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن الدولي التركي ميريح ​ديميرال​ يرغب في الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات ​الصيف​ية الجارية.



ديميرال انضم إلى يوفنتوس في صيف 2019 قادمًا من ساسولو، لكنه عانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم قبل الماضي.

واضافة الى ذلك، فقد غاب ديميرال عن التشكيلة الاساسية للسيدة العجوز في معظم المباريات بسبب وجود بونوتشي ودي ليخت، بالإضافة للقائد جورجيو كيليني.

وبحسب صحيفة "كوريري دي تورينو" الإيطالية، فأن ديميرال يسعى للخروج من النادي، لكن يوفنتوس متمسك به رغم اهتمام العديد من الأندية الإنكليزية بخدماته أبرزهم إيفرتون.