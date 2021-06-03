خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يعلن قراره النهائي بشأن مستقبل الهولندي رونالد كومان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قراره النهائي بشأن مستقبل، الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الكتالوني.



وفي إجابته لسؤال لإحدى المحطات التلفزيونية الكتالونية بشأن مستقبل كومان، أعلن لابورتا بقاء المدرب الهولندي في منصبه، واضعا حد للشائعات التي أحاطت بالأخير.

وواجه كومان خطر الإقالة من تدريب البارسا بعد فشل الفريق في التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري وتحقيق نتائج كارثية في مواجهات فرق المستوى الأول محلياً وأوروبياً مع الاكتفاء بلقب كأس ملك إسبانيا.

وكشف لابورتا قبل أسبوع أن إدارته لا تزال تدرس مستقبل كومان، خاصة بعد التراجع المخيف للفريق في الجولات الأخيرة من الموسم المنقضي للدوري الإسباني.

وجاء تجديد الثقة في كومان بعد اجتماع لمجلس إدارة البارسا، شهد أيضا توقيع جوردي كرويف، نجل أسطورة برشلونة كلاعب ومدرب يوهان كرويف، على عقود انضمامه إلى إدارة كرة القدم بالنادي، حيث سيشكل جزءًا من الهيكل التنظيمي الجديد للبلوجرانا اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل.

وكان المدرب الهولندي قد تولى تدريب البارسا في صيف 2020 خلفاً لكيكي سيتين بعقد لمدة عامين.

عملية تجديد الثقة في كومان ستكون حاسمة في الظفر بتوقيع مواطنه ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليون.

يذكر أن إدارة برشلونة نجحت مؤخراً في إبرام أكثر من صفقة على رأسها المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والإسباني إريك جارسيا، وذلك بشكل مجاني عقب نهاية عقودهما مع مانشستر سيتي.

يذكر أن كومان ترك تدريب منتخب بلده هولندا في صيف العام الماضي من أجل تحقيق حلم قيادة برشلونة بناء على بند في العقد يسمح له بالتعاقد حال قدوم عرض من برشلونة له.