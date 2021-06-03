شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا يشجع زملاءه على تلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

نشر النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، شريط فيديو يظهر فيه وهو يتلقى جرعة لقاح فايزر في معسكر المنتخب بمدينة توبيكي البلجيكية قبل انطلاق بطولة يورو 2020، وذلك لتشجيع زملائه بعد منح حكومة بلجيكا الضوء الأخضر للاعبين لتلقي اللقاح.

ورغم التشجيع رفض عدد من لاعبي بلجيكا، المنتخب المصنف الأول عالمياً في لائحة فيفا للمنتخبات، السير على خطى كورتوا خشية الأعراض الجانبية للقاح مثل الصداع والتعب وألم العضلات التي تظهر على 1 من كل عشرة أشخاص، ما يؤثر في حملة المنتخب التي تبدأ أمام روسيا في الـ12 من الشهر الجاري بمدينة سانت بطرسبورج.

وخرجت بلجيكا الشهر الماضي من الحجر العام وسجلت في الأول من الشهر 1498 إصابة، وعلق البروفيسور ديرك رامايكرز المسؤول عن استراتيجية التلقيح في البلاد: «عدد من لاعبي المنتخب حصلوا على اللقاح مع أنديتهم وعدد منهم تعافى للتو من كوفيد-19 ويفضلون الانتظار حتى انتهاء البطولة، لأن الأجسام المضادة تحميهم في الوقت الحالي، المدرب مارتينيز يرحب بالخطوة كما هي الحال مع نجوم مثل هازارد وميرتنز ولوكاكو، واحد أو اثنان من اللاعبين فقط لا يرغبون بأخذ اللقاح، وعموماً تسهم فقاعة المعسكر في توفير أعلى قدر من الحماية في أسابيع البطولة المقبلة».