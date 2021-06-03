شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمباز فى افتتاح كأس العالم: مصر بلد الحضارة والعراقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بكافة الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية، بل وفي قارة إفريقيا بالكامل.

وقال رئيس الاتحاد المصري للجمباز خلال كلمته في حفل افتتاح البطولة على صالة استاد القاهرة الدولي: "أهلا بكم في بلد الأمن والأمان، بلد الحضارة والعراقة والقوة والشباب والإرادة".

وأضاف إيهاب أمين: "كان لدينا حلم منذ تولينا مسئولية الاتحاد المصري للجمباز، وتلقينا دعما كاملا من الدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتوجيه من جميع أجهزة الدولة".

وانهى حديثه قائلا: "لقد قدمنا برنامجا طموحا وتلقينا كل الدعم والمساندة من أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، لتحقيق حلم الشباب الرياضي المصري باستضافة أول كأس عالم للجمباز الفني في مصر للرجال والسيدات".

الجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها أكثر من ٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ دولة من مختلف دول العالم، وتحظي باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.

كما تشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية، وشدد الدكتور إيهاب أمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.