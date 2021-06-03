شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يظهر فى خط نص الأهلى بتشكيل ودية مصر للتأمين استعداداً للترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة الودية أمام مصر للتأمين التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش، وضم التشكيل المدافع محمود متولى فى أول ظهور له فى المباريات بعد فترة طويلة غاب فيها عن الفريق بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتحديداً في مباراة أسوان خلال أغسطس 2020 .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.