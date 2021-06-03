محمود متولي يظهر فى خط نص الأهلى بتشكيل ودية مصر للتأمين استعداداً للترجي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يظهر فى خط نص الأهلى بتشكيل ودية مصر للتأمين استعداداً للترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض المباراة الودية أمام مصر للتأمين التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش، وضم التشكيل المدافع محمود متولى فى أول ظهور له فى المباريات بعد فترة طويلة غاب فيها عن الفريق بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وتحديداً في مباراة أسوان خلال أغسطس 2020 .
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.
خط الهجوم: مروان محسن.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.