شكرا لقرائتكم خبر عن علاقته متوترة مع موسيمانى .. من هو جوميز حكم مباراة الأهلى والترجى بتونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي "الكاف" أسماء طاقم تحكيم مباراتى الأهلي والترجي التونسى في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة الأولى في رادس، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة على أرض ملعب استاد الأهلي والسلام، وتقرر تولي الجنوب افريقى فيكتور جوميز الحكم الدولى إدارة مباراة الذهاب بين المارد الأحمر وباب سويقة.

جوميز البالغ من العمر 39 من مواليد 15 ديسمبر 1982 في جوهانسبرج من أصل برتغالي حصل على الشارة الدولية عام 2011.

ويعد فيكتور جوميز الذي أدار نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال من أفضل الحكام المتواجدين في أفريقيا.

تاريخ جوميز مع الاهلى

خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017 أدار جوميز مباراتين للأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت الأولى في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة أمام القطن الكاميروني وفاز الأهلي بثنائية جونيور أجاي ومؤمن زكريا.

جوميز لم يحتسب أية ركلات جزاء في المباراة ولم يشهر البطاقة الصفراء لأي لاعب

في نصف نهائي البطولة الأفريقية نسخة 2017 أيضاً وبعد خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف على ملعب سوسة في مباراة الذهاب، عين الكاف جوميز لإدارة مباراة الإياب على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

اكتسح الأهلي منافسه التونسي بسداسية مقابل هدفين في المباراة التي شهدت تألق اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق الذي سجل "هاتريك" إلى جانب ثلاثية علي معلول ورامي ربيعة وحمدي النقاز -مدافع النجم وقتها- الذي سجل هدفًا في مرماه.

أشهر جوميز 3 بطاقات صفراء في المباراة كانت من نصيب محمد هاني ورامي البدوي وأمين الشرميطي.

في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة 2018، التقى الأهلي مع كمبالا سيتي على ملعب لوغجوجو ستاديوم، وتولى جوميز إدارة المباراة.

خسر الأهلي المباراة بهدفين دون رد، وأهدر وليد سليمان ركلة جزاء في الدقيقة 24، كما أشهر الحكم بطاقتين صفراوين لمحمد هاني وعمرو السولية.

مواجهة مهمة أخرى أدارها فيكتور جوميز للأهلي كانت بإياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2018 أمام وفاق سطيف.

وخسر الأهلي المواجهة 1-2 بهدف مثير للجدل احتسبه الحكم الجنوب أفريقي بناء على راية من مساعده، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن الكرة لم تتجاوز خط مرمى محمد الشناوي الذى تباطأ في الإمساك بها.

المواجهة الاخيرة لجوميز مع الاهلى

وكانت أخر مباراة أدراها جوميز للأهلى أمام الوداد المغربى بإياب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى بالنسخة الأخيرة التي توج المارد الأحمر بطلا وفاز الاهلى في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليؤكد صعوده للمباراة النهائية بعد سابق فوزه ذهاباً بالمغرب بهدفين دون رد.

حكم ركلات الجزاء

تعرض جوميز لحملة هجومية شرسة من الإعلام بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة، جمعت بين فريقي صن داونز وأياكس كيب تاون في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2013 – 2014 ليطلق عليه فيما بعد "حكم ركلات الجزاء" ومنح جوميز ثلاث ضربات جزاء لصن داونز سجل منهما واحدة و2 لأياكس كيب تاون سجلهما بنجاح.

علاقة متوترة تجمع جوميز وموسيمانى

وتبدو العلاقة متوترة بين موسيماني، المدير الفني للأهلي ومواطنه الجنوب أفريقي، البرتغالي الأصول، فيكتور جوميز، وأطلق موسيماني تصريحاً نارياً في السابق عن فيكتور جوميز عقب إدارة الأخير لمباراة صن داونز وأورلاندو بايرتس بمنافسات الدوري الجنوب أفريقي قبل مواسم ماضية وخلال ولاية موسيماني للفريق الأصفر.

وقال موسيماني عقب تلك المباراة: «فيكتور جوميز يعشق الشو الاعلامي»، معرباً عن استيائه من إدارته لذلك اللقاء.

جوميز رجل أعمال يملك طائرة خاصة

وكانت سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام الأسبق قد وصف جوميز بأنه رجلاً ثرياً ويمتلك طائرة خاصة، ويعتبر من كبار رجال الأعمال في جنوب أفريقيا ويمارس التحكيم حباً فيه وليس لاكتساب المال.

تاريخ جوميز مع منتخب مصر والزمالك

أدار جوميز مباراة الزمالك واتحاد العاصمة فى دورى أبطال إفريقيا 2017، خلال دور المجموعات، وفاز الفريق الجزائرى 2-0.. كما أدارة مباراة السوبر الإفريقى مع الترجى 2020، والتى فاز بها الفريق الأبيض 3- 1.

كما أدار مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربى فى إياب دور الـ32 من الكونفيدرالية 2019، والتى فاز بها الأبيض 3-1

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أدار جوميز مباراة مصر وأوغندا فى تصفيات مونديال روسيا 2018، والتى فاز بها الفراعنة 1-0.. كما أدار مباراة مصر وتونس فى تصفيات أمم إفريقيا 2019، وفازت مصر 3-2.

وفى بطولة إفريقيا 2019 أدار مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، وفاز المنتخب المصرى 2-0.

نتائج الترجى التونسى مع جوميز

في المقابل، اكتفى الترجي بفوزين فقط من أصل 6 مباريات خاضها بصافرة فيكتور جوميز، مع تعادله 3 مرات وخسارته مباراة واحدة، جاءت بهدف لثلاثة أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقية 2020.