شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى يقترب من العودة لحراسة يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب بقوة كريم هنداوي حارس مرمى منتخب اليد الأول من العودة إلى حراسة عرين يد الزمالك فى الموسم الجديد بعد إنهاء محطة الاحتراف مع فريق يورو فارم المقدونى.

و دخل مسئولو جهاز يد الزمالك فى مفاوضات حالية للاتفاق مع كريم هنداوي على العودة فى ظل رغبة محمد على حارس الفريق الحالي فى الإحتراف بالدورى الفرنسى.

من جانبه كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز كرة اليد بالزمالك، أن التجديد للاعبين المنتهي عقودهم أمر محسوم قبل العودة إلى الإستعداد للموسم الجديد.

كما أكد عبد البارى على صرف المستحقات المتأخرة لدى جميع اللاعبين كاملة، مع التوقيع على العقود الجديدة للاعبين المنتهية عقودهم، من أجل ترتيب الأوضاع للموسم الجديد مثل باقى الألعاب الأخرى.

واللاعبون الـ9 المنتهية عقودهم هم كل من: أحمد الأحمر ومصطفى خليل ومحمد رمضان هتلر وأحمد حسام ومصطفى بشير ومحمد علاء السيد لوكا وأحمد مؤمن وعلى هشام، فضلا عن محمد على حارس المرمى.

فيما استقر جهاز كرة اليد بنادى الزمالك على تصعيد لاعبان أو ثلاثة من صفوف الناشئين مواليد 2000 لصفوف الفريق الأول فى الموسم المقبل من أجل تدعيم الفريق بعناصر الشباب ،كما إستقر جهاز يد الزمالك على عدم الإستعانة بمحترف أجنبى، خاصة أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع محترف هذه الفترة ، و لكن يرى جهاز الزمالك أهمية دور الشباب كأول خطوات بناء مستقبل كرة اليد فى الزمالك.

ونجح الزمالك مؤخرا فى التتويج بلقب دورى المحترفين مع الفريق الأبيض هذا الموسم على حساب الأهلى، قبل أن يخسر لقب كأس مصر أمام الأهلى أيضا.