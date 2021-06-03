شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يضع 3 لاعبين "وسط" تحت المنظار .. أحدهم فى الدورى التركى، الأهلى يخطط لاستغلال معاريه فى الصفقات التبادلية ، تضاؤل فرص لحاق أفشة بصفوف الأهلي في موقعة الترجي بتونس.

تضاؤل فرص لحاق أفشة بصفوف الأهلي في موقعة الترجي بتونس

تضاءلت فرص محمد مجدي أفشة في صانع ألعاب الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه الأولى ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة بجزع في الباط الداخلي للكاحل، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

الزمالك يضع 3 لاعبين "وسط" تحت المنظار .. أحدهم فى الدورى التركى

وضع مسئولو نادي الزمالك 3 لاعبين في مركز خط الوسط تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة تمهيدا للتفاوض معهم والتعاقد مع أحدهم للانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل، تحسبا لرحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولم يتم حسم ملف التجديد له حتي الآن.

يخطط مسئولو النادى الأهلى للاستفادة من بعض اللاعبين المعارين لأندية الدورى الممتاز، والذين لن يتم قيدهم فى قائمة الموسم الجديد للدخول فى صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الأهلى باللاعبين المستهدفين لتقديم الإضافة للفريق الأحمر.

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد مواعيد 3 مباريات من لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة بعد تأجيل عدد من المباريات بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مؤخرا.