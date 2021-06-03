شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز للذهاب ونيانت للإياب..كاف يعلن حكام الأهلي والترجي بنصف نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراتي الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 19 يونيو الجاري بملعب رادس ويوم 26 من الشهر الجاري على ملعب "الأهلي والسلام".

وأسند الكاف للجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة لقاء الأهلي والترجي في رادس 19 يونيو ، بينما يكون الزامبي جاني سيكازوي حكما لتقنية الفيديو VAR

كما قرر الكاف تعيين الكاميروني اليوم ناينت حكماً للساحة في لقاء الأهلي والترجي علي ملعب الأهلي والسلام 26 يونيو ، على أن يكون المغربي رضوان جيد في غرفة VAR.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى تونس بطائرة خاصة، كما هو المتعارف قبل السفريات التي يخوضها الفريق الأحمر خارج الديار منذ بداية الموسم الحالي، لتجنيب اللاعبين مشقة السفر والإرهاق التي تصاحبهم بسبب طول رحلات السفر داخل قارة إفريقيا.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في السفر إلى تونس قبل موعد المباراة بـ4 أو 5 أيام للتعود على الأجواء في تونس والتأقلم على حالة الطقس هناك قبل المباراة التي تجمعهما يوم السبت الموافق 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لرغبة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب بالقاهرة يوم 26 يونيو.