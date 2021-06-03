شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الجمباز يكشف كواليس تطبيق نظام "الفقاعة" في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز، عن كواليس الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها مصر، وقال طلعت في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: الجمباز يقترب من الانضمام إلى الألعاب الشعبية ولدينا 25 ألف لاعب، وهناك تعاون كبير بين وزارة الرياضة والصحة واتحاد الجمباز، في استقبال الوفود وإجراء المسحات، وتم حجز الفندق بالكامل للبطولة لتطبيق نظام الفقاعة، والملعب نفسه داخل الفقاعة، وحتى كل المتواجدين بالملعب.

أضاف: كنا نتمنى وجود جماهير ولكن بسبب كورونا لم نحصل على فرصة لحضور الجماهير، حفل الافتتاح سيكون على مستوى راقي وفي مستوى عالمي.

وشهدت الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، الاستعدادات الأخيرة لحفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز، الذي ينطلق بعد قليل للبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتي 7 يونيو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، وحرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات، حيث يقام الافتتاح اليوم الخميس.