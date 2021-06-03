هل يضم الأهلي كيجان دوللي في الصيف القادم؟

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القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم الجنوب إفريقي كيجان دوللي جناح مونبليه الفرنسي وصن داونز الجنوب إفريقي السابق بالانتقال للأهلي في الصيف القادم، في ظل وجود مواطنه بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، والذي سبق له تدريب دوللي عندما كان لاعبا في صفوف بطل جنوب إفريقيا.

هل يتفاوض الأهلي مع دوللي؟

تقارير جنوب إفريقية أكدت أن الأهلي يتواصل مع كيجان دوللي للتعاقد معه بناءا على رغبة موسيماني الذى يفضل ضمه، لاسيما أنه سينضم بالمجان ولن يكلف خزينة النادي أية مبالغ مالية، وأجزمت التقارير الجنوب إفريقية أن الأهلي ينافس صن داونز على ضم دوللي.

هل يحتاج الأهلي لوجود دوللي؟

بالفعل الأهلي يبحث عن جناح أجنبي مميز لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل، لاسيما مع تراجع أداء الأجنحة بالأهلي وفشل بعض اللاعبين في تقديم أنفسهم مثل والتر بواليا.

موقف الأهلي من ضم دوللي؟

مصدر بالأهلي رفض الجزم أو النفي بشأن التفاوض مع دوللي، وهو ما يفتح الباب بأن التقارير الجنوب إفريقية قد تكون صحيحة وقد ينضم اللاعب الجنوب إفريقي للأهلي في الصيف القادم، وهو ما ستتضح خطوطه خلال الفترة القادمة.

هل يكون دوللي بديل سيرينو؟

بالفعل قد يكون دوللي بديلا للأوروجوياني جاستون سيرينو، لاسيما بعد تراجع إدارة الأهلي عن ضم جناح صن داونز بسبب مبالغة ناديه المالية وثانيا بسبب تقدم اللاعب في العمر وبلوغه عامه الـ31.