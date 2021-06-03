" لأول مرة" .. من هو خليفة وليد سليمان الذي يظهر مع الأهلي بجوار مثله الأعلى؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيخوض مباراة الشرق للتأمين الودية التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً في على ملعب مختار التتش معقل الفريق الأحمر بمقر الجزيرة والذي شهد حدث لأول مرة وهو الدفع باللاعب الشاب وليد مصطفي.

وقرر المديرالفني للأهلي منح الفرصة وليد مصطفى في مركز الجناح الأيمن ليعوض غيابات الأحمر فمن هو النجم الشاب؟

يبلغ وليد مصطفي من العمر 21 عاماً حيث إنه من مواليد الـ 22 من ديسمبر لعام 1999 ويبلغ طوله 175 سم ووزنه 63 كجم .

يشغل وليد مصطفي المولود في محافظة المنيا جميع مراكز ما خلف المهاجم ويلعب بقدمه اليسرى ويشبه مدربيه في قطاع الناشئين في الأهلي بوليد سليمان.

وسيلعب وليد مصطفي مواجهته الأولى بجوار مثله الأعلى وليد سليمان الذي سيشغل مركز صانع الألعاب في مباراة الشرق للتأمين الودية.

ويغيب عن الأهلي مجموعة اللاعبين المختارين في قائمة المعسكر الأوليمبي استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا وكذلك الأجانب الذين انضموا لمنتخبات بلادهم في الأجندة الدولية بالإضافة إلي المصابين محمد هاني ومحمد مجدي قفشة ليقرر موسيماني تصعيد مجموعة من الشباب .

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.