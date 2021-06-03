مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي قرار موسيماني عقب ودية الشرق للتأمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، منح الفريق أجازة خمسة أيام عقب ودية مباراة الشرق للتأمين والمقرر لها اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وديًا بفريق الشرق للتأمين على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمباراة الترجي الرياضي التونسي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن هناك حالة من الدهشة بين لاعبين الأهلي خاصة في ظل الاستعدادات للمواجهة المهمة أمام الترجي.

وكان فريق الأهلي حصل على راحة سلبية يومي الإثنين والثلاثاء عقب الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الترجي الرياضي التونسي في 19 و26 من الشهر الجاري ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في تونس على ملعب "حمادي العقربي" برادس، في المقابل ستقام مباراة الإياب في القاهرة.