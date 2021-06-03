كاف يعلن حكام مباراتي الأهلي والترجي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراتي الأهلي والترجي بالدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم 19 يونيو في ذهاب نصف النهائي على الملعب الأولمبي برادس، على أن تكون العودة 26 يونيو في القاهرة.

وتم تعيين الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكماً لمباراة الذهاب فيما سيكون الزامبي جياني سيكازوي حكمًا للفيديو في هذه المواجهة.

فيما تم اسناد مباراة العودة للحكم الكاميروني أليوم نيانت فيما سيعاونه من الكاميرون الفيس جايي نوبي ومساعد ثاني كارين فومو من الكاميرون وحكم رابع إيرك كاستين من الجابون.

وأسند الكاف مهمة حكم الفيديو في هذه المباراة للمغربي رضوان جيد وسيعاون لحسن ازجاو ومساعد ثان للفيديو من المغرب أيضا وهو مصطفى أكاركاد.