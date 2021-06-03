الاتحاد الأيرلندي يؤكد إقامة مباراة السوبر الأوروبي في بلفاست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن باتريك نيلسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، أنه تلقى تأكيدًا من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، باستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2021.

وكانت هناك بعض التكهنات التي أشارت إلى احتمالية نقل السوبر الأوروبي إلى مدينة اسطنبول، إلا أن يويفا أكد للاتحاد الأيرلندي، اليوم الخميس، أن مباراة السوبر الأوروبي ستقام في وندسور بارك في بلفاست.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 11 أغسطس المقبل، بين تشيلسي الإنجليزي المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، وفياريال الإسباني بطل الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من جانبها نقلت شبكة "سكاي سبورتس" تصريحات لباتريك نيلسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم حيث قال: "لقد ظللنا على اتصال وثيق مع ممثلي يويفا بشأن مباراة السوبر الأوروبي، وبعد هذه المناقشات يسعدنا التأكيد على أن مباراة السوبر ستبقى في بلفاست."

وأتم: "تفاصيل عدد الجماهير والتذاكر لنهائي كأس السوبر لم تنته بعد، وسيتم الإعلان عنها قريبا".