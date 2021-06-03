مشاهدة البث المباشر لـ مباراة البحرين وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة البحرين وكمبوديا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 3-6-2021.

يتطلع منتخب البحرين لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، بتحقيق الفوز، عندما يتقابل مع كمبوديا، على ستاد البحرين الوطني في مدينة الرفاع، ضمن منافسات الدور الثاني بالمجموعة الثالثة.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط للبحرين و6 من أربع مباريات لإيران و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وسيسعى منتخب البحرين للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، لتكرار الفوز على منتخب كمبوديا والتقدم مؤقتًا إلى صدارة المجموعة، لمواصلة مشواره نحو بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة من خلال الفوز بلقب بطولة غرب آسيا وكأس الخليج.

في المقابل، فقد منتخب كمبوديا فرصة مواصلة المشوار في تصفيات كأس العالم 2022، وانحصرت آماله في التأهل إلى كأس آسيا 2023، ويتطلع المدرب الجديد ريو هيروس الذي استلم المهمة في شهر مارس الماضي إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على البحرين.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وتنقل مباراة البحرين وكمبوديا على قناة البحرين الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي البحريني “علي سعيد”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.