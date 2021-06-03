رسميًا: ريال مدريد يمدد عقد لوكاس فاسكيز لهذه المدة، بعد تخفيض راتبه

مدد ريال مدريد عقد لاعبه الدولي الاسباني “لوكاس فاسكيز“، بعدما وافق على تخفيض راتبه بنسبة 10% في الموسم الأول لمساعدة النادي في ظل الأزمة الإقتصادية.

وقال الصحفي المشهور “خوسي لويس سانشيز”، أن لوكاس فاسكيز تخلى عن عروض إقتصادية أفضل وقبل تخفيض راتبه 10% في العام الأول من عقده مع ريال مدريد، وهو راضٍ جدًا بهذا الإتفاق.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن راتب فاسكيز ارتفع من 3 مليون يورو إلى 5 مليون يورو صافي في العام، ولكنه أيضًا قبل خفض راتبه 10% في الموسم الأول لمساعدة النادي.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، مدة تعاقده مع لوكاس فاسكيز، حيث سيبقى داخل أروقة النادي الملكي حتى عام 2024.

وخاض لوكاس فاسكيز 240 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 80 هدفًا، سجل 26، وقدم 54 تمريرة حاسمة، وحقق 12 لقبًا.