الامارات | "فيفا" يجدد اختيار الكمالي لعضوية "اللجنة القضائية"

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يجدد اختيار الكمالي لعضوية "اللجنة القضائية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار المستشار محمد الكمالي عضوا في اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي. وكان قد تم اختيار الكمالي عن قارة آسيا عام 2017، حيث كان أول عضو خليجي يتم اختياره في هذه اللجنة المهمة ..ويشغل الكمالي حاليا أيضا منصب رئيس النزاهة المستقلة التابعة للاتحاد الاسيوي لفترة ثانية بين عامي 2021- 2025 ..وهو الذي يشغلها منذ عام 2017.

وأشاد الاتحاد الدولي بالمستشار الكمالي والجهود التي بذلها من خلال منصبيه في الاتحادين الآسيوي وفيفا من أجل العمل على سن القوانين والتدقيق على النزاهة وعملية استقبال المعلومات، بما يتماشى مع سياسة الابلاغ عن المخالفات في الاتحادين الآسيوي والدولي.

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