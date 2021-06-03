شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدرس تقليص عدد أندية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحية فرنسية أن أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ستتقلص من 20 ناديًا إلى 18 من موسم 2023ـ2024 بعد تصويت رابطة الدوري الفرنسي لمصلحة ذلك الاقتراح،وضم دوري الأضواء 18 ناديًا في الماضي، لكنها زادت إلى 20 ناديًا في موسم 2002ـ2003.



وفي الشكل الحالي للبطولة يهبط آخر فريقين في الترتيب، بينما يخوض صاحب المركز الـ 18 مواجهة فاصلة للنجاة من الهبوط، وتوصلت الرابطة إلى اتفاق مؤقت لتقليل عدد الأندية، بحيث تهبط أربعة أندية في موسم 2022ـ2023، ويصعد فريقان من الدرجة الثانية.



وتم التصويت على بدء تنفيذ القواعد الجديدة، حيث جاءت تسعة أصوات لمصلحة البدء في موسم 2022ـ2023، ومثلها لموسم 2023ـ2024