شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والشرق للتأمين الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنقل قناة الأهلي بثا مباشرا لمباراة الأهلي والشرق للتأمين الودية والتى يلعبها الأهلي استعداداً لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي، وتقام المباراة على ملعب التتش.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتأجيل مواجهة الفريق أمام إنبي في بطولة كأس مصر والتي كان مقررا إقامتها الجمعة.

ويخوض الأهلي مباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأولى في تونس يوم 19 من يونيو الحالي ومباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.