شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يؤجل تطعيم لاعبي الأهلي بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل اللجنة الطبية بالنادى الأهلى التي يترأسها الدكتور محمد شوقى المشاورات مع الجهاز الفنى للفريق لتحديد موعد مناسب لتطعيم جميع عناصر الفريق من اللاعبين والجهاز الفنى والاداريين والعمال بلقاح كورونا وذلك بعدما أرسلت اللجنة جميع البيانات لوزارة الصحة لتوفير اللقاحات سريعا.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن الجهاز الفنى يدرس تأجيل عملية تطعيم اللاعبين حاليا خوفا من حدوث أعراض جانبية سواء من ارتفاع في درجة الحرارة وغيرها من الاعراض التي تحدث أحيانا للأشخاص الذين يحصلون على لقاح كورونا ويفضل الجهاز التأجيل لحين الانتهاء من مواجهتى الترجى التونسى في البطولة الأفريقية .

ويواصل الفريق التحضير لمباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .