شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب ضم صانع ألعاب جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، إن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أبلغ إدارة الأهلي برغيته في التعاقد مع مواطنه كيجان دوللي بعد نهاية عقده مع مونبلييه الفرنسي.

وبحسب صحيفة thesouthafrican الجنوب أفريقية، فإن بيتسو موسيماني طلب التعاقد مع دوللي خاصة أن مدرب الأهلي سبق أن قاد صاحب الـ28 عامًا عندما كان مديرًا فنيًا لصنداونز.

وأضافت الصحيفة أن دوللي مطلوب أيضًا من ناديه السابق صندوانز والذي وضع اللاعب ضمن حساباته تحسبًا لرحيل الجناح الأوروجوياني جاستون سيرنيو.

ويضم الأهلي عددا كبيرا من المحترفين على معلول وبدر بانون وأليو ديانج وأجايي وبواليا وأليو بادجي.