شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مباراة سمسطا والألومنيوم وتوقيع عقوبات على الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة مركز شباب سمسطا مع الألمونيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني يوم الثلاثاء المقبل بملعب مركز شباب ببا الرابعة عصرًا بدون جمهور.

كما قررت مسابقات اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا لنزول أعضاء الجهاز الفني أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة ،مع إيقاف هاني جمال مدرب حراس المرمى وحسام حسن لاعب الفريق و عادل نور الدين لاعب الفريق 4 مباريات وألف جنيه غرامة لكل منهم لما بدر منهم تجاه الحكم.

فيما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية على الألومنيوم 5 آلاف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني إلى أرض الملعب والاعتراض على الحكم.