شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة: وفد منحة ناصر للقيادة الدولية في زيارة لمركز البحوث الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، زيارةإلي المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث بوزارة الزراعة، بمشاركة عدد من الوفود المشاركة في منحة الزعيم جمال عبدالناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية، تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 100 قيادة شبابية من 50 دولة على مستوى القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- أمريكا اللاتينية)، خلال الفترة من 1 حتي 16 يونيو 2012.

استقبل الوفود لحظة وصولهم كلا من الأستاذ الدكتور سعد موسى- المشرف العام على العلاقات الزراعية الخارجية، الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد، الأستاذ الدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية.

اطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية مع الباحثين من القارات الثلاثة أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما تعرف الوفد خلال سرد معلوماتي عن مركز البحوث ودوره في النهضة والتنمية الزراعية في مصر، خلال اللقاء تم عرض تقديمي لأنشطة مشروع المزارع المصرية المشتركة المقامة والجاري في الدول الأفريقية .

من جانبه قال الدكتور سعد موسى- المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة على المستوى المحلى داخل مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونجحت مصر في تعميق التعاون الزراعى مع الدول الإفريقية وعودتها لدورها الريادى، خاصة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث حمل الرئيس السيسى على عاتقه مشكلات أفريقيا والسعي لحلها لذلك كان التوسع في مشروع إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الافريقية أحد المشروعات التنموية الناجحة للمساهمة في برامج التنمية المستدامة بالدول الأفريقية وأيضا نقل الخبرات المصرية الزراعية إلى الأشقاء الأفارقة حيث تطور مشروع إنشاء المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية بصورة ملموسة خلال السنوات الماضية، مع تحقيق أهداف استراتيجية مهمة مرتبطة بزيادة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا واستخدام الأبحاث الحديثة من خلال بناء القدرات وتطوير المناطق اللوجستية لدفع عجلة الاستثمارات.

وتطرق الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية إلى أنشطة المركز من خلال الرقابة على الأعلاف المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج، تحسين وتحديث أساليب التحاليل لمنع الغش، التحكيم محليا ودوليا ،مساعدة الباحثين بالجامعات ومراكز البحوث في أنشطتهم البحثية، تنفيذ برامج تدريبية للباحثين والفنيين في مجالات التحاليل المختلفة.

في ختام اللقاء قدم الدكتور ماهر المغربي - المدير التنفيذي لمشروع المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية- عرضا تفصيليا موثقاً لمحطات وأنشطة مشروع المزارع المصرية المشتركة، خاصة الجاري إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، مع الرد على التساؤلات المطروحة من قبل الوفود منها تأثير كوفيد 19 على التنمية الزراعية، كيفية الوصول إلى تقنيات حديثة لتطوير برامج وأنشطة الزراعة ككل.

وجدير بالذكر تعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 في القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ لكل من رؤية مصر 2030، والمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفروآسيا، وأجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والشراكة الجنوب الجنوب، وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي حول الاستثمار في الشباب وميثاق الشباب الأفريقي.